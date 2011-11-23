В Москве поставят на капитальный ремонт Октябрьский транспортный тоннель

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23 ноября 2011, 15:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве на 2012-2013 годы столичные власти запланировали поставить на капитальный ремонт Октябрьский транспортный тоннель, который расположен под Калужской площадью.



Представитель городской мэрии сообщил, что "тоннель расположен под Калужской площадью и соединяет улицы Крымский вал с улицами Коровий вал и Житной. Сооружение сдано в эксплуатацию в 1960-70-е годы при реконструкции Садового кольца", - передает Интерфакс.



Сотрудник столичной мэрии уточнил, что ремонт шестиполосного тоннеля планируется произвести до ноября 2013 года и на эти цели из столичного бюджета выделяется 1,219 млрд рублей.



"Помимо ремонта непосредственно тоннеля и подпорных стен предполагается замена дорожной одежды и бортового камня, перекладка всех необходимых коммуникаций, а также благоустроительные работы", - рассказал представитель мэрии. Работы по капремонту тоннеля "будут построены таким образом, чтобы создать минимальные трудности для столичных автомобилистов, поскольку Садовое кольцо - одна из самых загруженных транспортных артерий города", - пообещал представитель московской мэрии.