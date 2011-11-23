Среднее время ожидания для доступа в храм к Поясу Богородицы составляет сутки

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23 ноября 2011, 15:04 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Среднее время ожидания для доступа в храм Христа Спасителя к Поясу Пресвятой Богородицы на утро среды составляет около 24 часов. По данным на 09:00, в очереди находилось 25 тысяч человек.

В Штабе по организации принесения святыни в Москву сообщили, что число поклонившихся Поясу Богородицы в храме Христа Спасителя Москвы за сутки выросло с 205 до 285 тысяч человек, сообщает Интерфакс.

За период с 20:00 19 ноября по 09:00 23 ноября количество прибывших в Москву автобусов с паломниками из российских регионов и стран СНГ составило 691.

В центре Москвы очередь паломников растянулась от храма Христа Спасителя по Фрунзенской набережной и продолжает увеличиваться.

"АН" сообщали, что для паломников открыт телефон "горячей" линии.

В Россию великую православную святыню привезли впервые.