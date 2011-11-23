Михалков пообщался с Саакашвили «по-человечески»

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23 ноября 2011, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Известный режиссер Никита Михалков недавно в Грузии побывал на свадьбе своей младшей дочери Нади. Там Никита Сергеевич встретился с президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В октябре Саакашвили был гостем на свадьбе Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили.



По словам Михалкова, он пообщался с грузинским лидером «по-человечески».





Михалков уточнил что был приглашен Саакашвили и принял это, а также на это было благословение патриарха. Грузинскому «ТВ Палитра» режиссер рассказал, что не был уполномочен говорить о политике.

По мнению Михалкова о перспективах отношений двух стран, он сказал, что «при нормальном развитии и спокойном движении навстречу все возможно», сообщает издание ВЗГЛЯД. Он отметил, что общаясь с грузинским президентом, он почувствовал желание Саакашвили такого движения, «уловил» такую готовность. Никита Михалков сказал, что хорошо чувствовал себя в Грузии.

Напомним, Надежда Михалкова и режиссер Резо Гигинеишвили венчались 29 октября 2011 года в монастыре Бодбе, а свадьбу сыграли в Цинандали.

В январе текущего года Михаил Саакашвили говорил, что «Никита Михалков и многие националисты не согласятся с тем, что Абхазия является частью Грузии».

Саакашвили считает, что Грузия в ближайшие три-пять лет станет новым Сингапуром.