Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск

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23 ноября 2011, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральная прокуратура РФ поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина.

Официальный представитель генпрокуратуры Марина Гриднева сообщила, что это решение принято по результатам изучения материалов уголовного дела, находящегося в производстве следственного департамента МВД России, по факту мошенничества со средствами городского бюджета, которые Банк Москвы выдал компании «Премьер-Эстейт».

По словам Гриневой, в случае установления местонахождения Бородина и Акулинина на территории одного из государств-членов Интерпола генпрокуратурой РФ будут запрошены их арест и выдача для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

Напомним, 21 ноября Мещанский суд Москвы отклонил иск бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина к банку о выплате ему 5 миллионов долларов компенсации.

Президент Банка Москвы Андрей Бородин уехал из России весной 2011 года, когда следствие попыталось допросить его по делу о кредите для «Премьер Эстейт».

Кредит от Банка Москвы «Премьер Эстейт» потратила на приобретение 58 гектаров земли на западе столицы, которые компания выкупила у корпорации «Интеко», принадлежащей супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной.