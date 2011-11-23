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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Самолет Sukhoi Superjet 100 впервые выполнил автоматические посадки

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

В подмосковном Жуковском опытный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова  впервые выполнил автоматические посадки по категории IIIA.

В  компании «Гражданские самолеты Сухого» сообщили, что в  испытаниях участвовал  самолет с серийным номером 95004, который совершил две посадки в автоматическом режиме. Категория IIIA подразумевает выполнение посадки самолета в сложных погодных условиях без вмешательства пилотов вплоть до пробежки по взлетно-посадочной полосе. SSJ-100 выполнял автоматические посадки под контролем шеф-пилота ГСС Александра Яблонцева и летчика-испытателя Вадима Широких. При посадке использовались разные конфигурации механизации крыла.

В настоящее время в коммерческой эксплуатации авиакомпании "Армавиа" и "Аэрофлот" находятся четыре самолета   Sukhoi Superjet 100 .

Уточним, при посадке по категории IIIA видимость должна быть не менее 250 метров. Самолет приземляется с использованием системы автоматической посадки, взаимодействующей с курсо-глиссадной системой аэропорта. Выполнение автоматической посадки возможно в любом аэропорту, оснащенном курсо-глиссадной системой, сертифицированной по категории III. Категории автоматической посадки определены Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

ИЧ

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