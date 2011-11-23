ФМС РФ: россиян из страны в этом году уезжает меньше

//Общество

23 ноября 2011, 13:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта pik.tv

Число россиян, эмигрировавших в этом году за границу, сократилось по сравнению с прошлым годом, сообщил в среду директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.

"В этом году на ПМЖ выехали из России около 30 тыс. граждан, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

При этом подчеркнул глава ФМС, число эмигрантов сильно снизилось из-за финансово-экономического кризиса, начавшегося в конце 2008 года, передаёт ИТАР-ТАСС.

"До кризиса выезжали на ПМЖ по 40-50 тыс. в год, потом эта цифра резко "просела", - подчеркнул он.