Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко прошла медобследование на воле

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23 ноября 2011, 12:49 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Фото с сайта kokuen.tk

Бывший премьер Украины, находящаяся в Киевском СИЗО, прошла медицинское обследование за пределами изолятора, в одном из медицинских учреждений Киева, сообщил в среду министр здравоохранения Александр Анищенко.

"Ей провели полное обследование в соответствии с предоставленными рекомендациями", - сказал он, передаёт ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что накануне президент и премьер страны Виктор Янукович и Николай Азаров пообещали, что Юлия Тимошенко, состояние здоровья которой ухудшилось, пройдет необходимую медицинскую диагностику.

Напомним, что в начале недели у Тимошенко побывала уполномоченная по правам человека Нина Карпачева и рассказала, что "состояние Тимошенко крайне тяжелое, она не могла подняться с постели, когда общалась со мной. Она нуждается в обследовании и лечения за пределами СИЗО".