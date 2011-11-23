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23 ноября 2011, 11:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта avto.ru

В Москве за незаконное устройство искусственных неровностей на улицах и во дворах города теперь будут штрафовать. Поправки в Административный кодекс столицы приняла в среду в окончательном чтении Мосгордума.

Для физических лиц размер штрафа за незаконную установку "лежачих полицейских" составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Должностным лицам подобное нарушение будет стоить от 5 до 10 тысяч, а юридическим - от 10 до 15 тысяч рублей.

"Аргументы.ру" писали о том, что в Москве с сентября ведётся инвентаризация искусственных дорожных неровностей, так называемых "лежачих полицейских", на улицах и во дворах города. Выявлено множество "самозванцев".