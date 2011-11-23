Программа развития порта Ванино направлена на рост числа рабочих мест на 10%

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23 ноября 2011, 11:42 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Программа развития ОАО "Ванинский морской торговый порт" , которое является крупнейшим в Хабаровском крае стивидорным предприятием, предполагает двукратное увеличение объемов перевалки порта и рост числа рабочих мест на 10% в течение пяти лет, сообщают акционеры порта.



На данный момент компания En+ Group через компанию Soleggiato Investments Limited владеет 28,12% уставного капитала (21,64% голосующих акций) Ванинского порта и заинтересована в развитии порта, сообщает РИА "АмурПресс".



"Он имеет для нас ключевое значение, поскольку в ближайшие десятилетия компании En+ планируют реализовать крупные инвестиционные проекты в Восточной Сибири, большая часть продукции которых будет ориентирована на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - сообщили в En+.



"Мы рассчитываем привлечь в порт международные контейнерные сервисы и увеличить объемы обработки контейнеров в десять раз в ближайшие пять лет", - объяснил представитель компании.