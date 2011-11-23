Уходящий депутататский корпус Госдумы России принял свыше 1,5 тысяч законов

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23 ноября 2011, 11:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта apiural.ru

Госдума РФ завершает в среду осеннюю сессию - последнюю для парламентариев 5-го созыва. В конце декабря на первое пленарное заседание в здании на Охотном ряду соберутся уже депутаты, избранные 4 декабря.

За четыре года работы нынешние парламентарии приняли свыше 1,5 тысяч законов. Среди наиболее значимых - закон о полиции, об отмене перехода на "зимнее время", о введении пятилетнего депутатского срока.

Подводя итоги своей работы, думцы обращают особое внимание на блок международных договоров и соглашений, передаёт пресс-служба ГД РФ. Именно этот депутатский корпус осенью 2008 года - после конфликта на Южном Кавказе - не только инициировал признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, но и оперативно утвердил договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими государствами.

Депутаты шестого созыва останутся в Думе на пять лет. Следующие парламентские выборы состоятся только в 2016 году.