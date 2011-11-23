Россияне считают рубль надёжнее евро

//Общество

23 ноября 2011, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Многие финансовые эксперты сегодня предупреждают о возможности второй волны глобального экономического кризиса. Самая подходящая валюта для хранения личных сбережений – российский рубль - так считает большинство экономически активных россиян.

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru задавал вопросы росиянам, как они поступают с личными сбережениями, чтобы остаться «на плаву»? Во что лучше вкладывать и какую валюту покупать? По мнению почти половины наших согражда, чтобы уменьшить риски финансовых потерь, накопленные средства лучше хранить в национальной валюте.

Если сравнивать эти данные с результатами, полученными в марте этого года, то можно заметить, что доверие россиян к рублю возросло (с 37% до 42%).

За прошедшее время набрал популярность и доллар: хранить сбережения в зелёных банкнотах сейчас готовы 10% россиян (против 5% в 2009 году). «Доллар является мировой валютой, и ни одному государству не выгодно его обвалить», - уверены респонденты. А вот евро несколько потерял доверие россиян. Сегодня в том, что хранить сбережения нужно именно в европейской валюте, убеждены 17% опрошенных, тогда как в марте этого года таких было 20%.



Несколько участников опроса предложили свои альтернативные варианты хранения сбережений: «В портфеле из нескольких валют»; «В золоте и недвижимости»; «Лучше уж золото, бумага не стоит ничего».



Этой осенью эксперты также всерьёз опасались возможной девальвации рубля. Какие же способы инвестирования, по мнению россиян, помогут обезопасить сбережения от обесценивания национальной валюты? По мнению большинства (70%), это покупка недвижимости, 8% россиян настаивают на приобретении валюты, 4% уверены, что рубли лучше положить на депозит в банк, а 3% предлагают купить товары повседневного спроса.



Ещё 7% участников опроса предложили свои идеи, как спасти заработанное нелёгким трудом от обесценивания: «Надо жить по средствам, отложив необходимую сумму на чёрный день в банк, тогда и голова болеть не будет»; «Лучше их тратить»; «Отдать деньги жене»; «Покинуть страну!».

Сегодня к 10:20 по мск курс евро вырос почти на шесть копеек до 42,0081 рубля. Средневзвешенный курс доллара к тому же времени поднялся более чем на 20 копеек до 31,2235 рубля.



Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на ММВБ увеличилась в начале сессии на 11 копеек до 36,0936 рубля. Официальные курсы ЦБ пока не опубликовал, но накануне повысил курс доллара на девять копеек до 31,0612 рубля, а евро - на пять копеек до 41,9109 рубля.