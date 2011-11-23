Освобождённый в Таджикистане российский пилот выступит перед журналистами

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23 ноября 2011, 10:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта 1tv.ru

Владимир Садовничий - российский пилот, освобождённый накануне судом Таджикистана, вылетит в Москву утренним рейсом в четверг, сообщил в среду посол России в Таджикистане Юрий Попов.

"АН" писали, что россиянин был освобождён постановлением кассационной комиссии суда Хатлонской области и в сопровождении представителя посольства отбыл тем же вечером в Душанбе.

По словам Попова, состояние здоровья пилота - удовлетворительное, передаёт ИТАР-ТАСС. Он не исключил, что сегодня во второй половине дня в здании посольства Владимир Садовничий даст пресс-конференцию.

Напомним, что 8 ноября суд города Курган-Тюбе приговорил пилотов авиакомпании Rolkan Investments Ltd гражданина России Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 годам лишения свободы. Два самолета Ан-72, которыми управляли летчики, были конфискованы.