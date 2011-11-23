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23 ноября 2011, 10:18 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Московская полиция назначила дополнительные экспертизы по делу о ДТП на Бирюлевской улице в столице. Виновницу ДТП в Бирюлёво Жанну Суворову, на автомобиле сбившую насмерть двоих молодых мужчин, отпустили из СИЗО.

Адвокат женщины Алексей Демин уточнил, что Суворовой изменили меру пресечения на подписку о невыезде. "Она оставалась в статусе подозреваемой. Если в течение десяти дней не предъявляется обвинение, то мера пресечения в виде ареста автоматически отменяется", - пояснил защитник участницы дорожно-транспортного происшествия.

Экспертизы показали, что все участники нашумевшего ДТП в Бирюлёво в Москве, где погибли 2 человека были пьяны - в крови женщины-водителя обнаружили 0,3 промилле алкоголя, а в крови одного из погибших молодых людей - 1,8 промилле.



Один из погибших, по данным источника в медицинских кругах, "состоял на учете в наркодиспансере", передаёт ИТАР-ТАСС.

Напомним, 12 ноября, управляя автомобилем "Ниссан", на улице Бирюлёвской сбила двух местных жителей, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Молодые люди погибли.