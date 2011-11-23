ФМС РФ: мигранты будут платить за тест по русскому языку 2500 рублей

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23 ноября 2011, 08:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта 1tv.ru

Для трудовых мигрантов в РФ тестирование на знание русского языка будет стоить порядка 2,5 тысячи рублей, сообщил накануне вечером глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ромодановский.

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, которые работают в ЖКХ, торговле и сфере бытового обслуживания.

Законопроект определяет, что знание русского языка работающими в России мигрантами должно подтверждаться документально - аттестатом или дипломом вуза, выданным в СССР до 1 сентября 1991 года или на территории России - после 1 сентября 1991 года. Знание русского языка также можно подтвердить сертификатом о прохождении гостестирования по русскому языку. Объем знаний должен быть не ниже элементарного уровня владения русским языком.

"Порядка 2,5 тысячи рублей будет стоить тест на знание русского языка... Я назвал сумму, может быть неосторожно, но эта та сумма, которая сейчас взимается при тестировании на гражданство. Может быть, она (сумма) будет поменьше", - сказал Ромодановский в эфире телеканала "Дождь", передаёт РИА Новости.