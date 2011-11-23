В Ставропольском крае награждены 5 женщин, воспитавших более 10 детей

//Общество

23 ноября 2011, 07:26 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]

Фото с сайта riasamara.ru

В Ставропольском крае в среду 134 многодетные матери Ставрополья будут награждены медалью "Материнская слава". Шесть из них удостоятся медали I степени, тринадцать– II степени, остальные – медалью III степени, сообщает управление по госинформполитике правительства СК.

В торжественной церемонии награждения в краевой филармонии в Ставрополе, примут участие пятьдесят матерей-героинь – жительниц всех районов и городов края.

Награды высшего достоинства удостоятся 5 женщин, родивших и достойно воспитавших 10 и более детей. В их числе — Надежда Николаевна Михайлова из станицы Александрийской Георгиевского района, которая родила и воспитала двенадцать детей.

По словам соседей и знакомых семьи, все они выросли замечательными людьми и стали примером для подражания среди сверстников и коллег по работе. Особую гордость родители испытывают за своих сыновей Тимофея и Николая, которые во время службы в армии были награждены почетными грамотами за добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей и примерную воинскую дисциплину.

Вручать медали многодетным матерям по традиции будет глава края Валерий Гаевский. К самим наградам прилагается денежная выплата, размер которой в зависимости от достоинства медали составляет 30, 50 и 70 тысяч рублей. Кроме того, каждая из приглашенных женщин будет отмечена ценным подарком.

Тех, кто не сможет присутствовать на празднике в краевом центре, будут чествовать на торжественных мероприятиях, посвященных Дню матери, в муниципальных районах и городских округах Ставрополья.