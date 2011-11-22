Из Москвы с начала 2011 года выдворены 5,4 тыс нелегальных мигрантов

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22 ноября 2011, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

Прокурор Москвы Сергей Куденеев сообщил, что из Москвы с начала 2011 года за нарушения миграционного законодательства были выдворены 5,4 тыс нелегальных мигрантов.



Сергей Куденеев рассказал, что "по данным УФМС России по Москве, за 10 месяцев выдворены более 5,4 тысячи нелегальных мигрантов, почти 9 тысячам иностранцев за нарушения миграционного законодательства закрыт въезд. К административной ответственности за поселение нелегалов привлечены около 3 тысяч человек, возбуждена 41 тысяча дел об административных правонарушениях", - цитирует Куденеева ИТАР-ТАСС.



По словам прокурора, "теперь эта работа приобрела системный, ежедневный характер, а не так, как было раньше, - рейдовый, эпизодический", в российском законодательстве "установлена очень серьезная материальная ответственность для юридических лиц за привлечение нелегальных работников: до 800 тысяч рублей штрафа за одного нелегала".



Столичный прокурор отметил, по данным криминальной статистики, иностранные граждане в Москве совершают каждое пятое убийство, каждое второе изнасилование, каждый третий разбой и каждую пятую кражу. Сергей Куденеев добавил: "Но хочу несколько успокоить москвичей: в целом количество преступлений, совершенных иностранцами, в нынешнем году по сравнению с прошлым снизилось на 30%. Что касается преступлений экстремистской направленности, то их стало даже в 3 раза меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года: 29 против 87".