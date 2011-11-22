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22 ноября 2011, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

На Триумфальной площади в Москве вновь задержали оппозиционеров, протестующих против фиктивных выборов. Активисты успели развернуть растяжку с надписью "Выборы без оппозиции - преступление!".



Как сообщает "Каспаров.ru", оппозиционерам удалось также раскидать листовки "Я положил на выборы". Среди лозунгов, звучавших на Триумфальной - "Банду Путина под суд", "Долой полицейское государство", "Нам нужна другая Россия" и другие. Всего были задержаны 26 человек, среди которых "другороссы" Дмитрий Колесников, Игорь Щука, Анна Городничева, Марат Салахиев и другие, активисты ОГФ Александр Тутаев и Андрей Духонин. 14 оппозиционеров были доставлены в Пресненское ОВД, остальные 12 человек - в Тверское. С начала сентября на Триумфальной площади проходят несанкционированные акции "Выборы без оппозиции - преступление". Каждый раз они сопровождаются задержаниями оппозиционеров.



15 ноября в Москве полиция задержала около 20 человек за проведение несанкционированного митинга на Триумфальной площади. Более 20 человек были задержаны 8 ноября. А 27 сентября пикет оппозиционеров на Триумфальной разогнали за 10 минут.