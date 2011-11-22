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22 ноября 2011, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта mk.ru

В поездах, курсирующих на Казанском направлении Московской железной дороги, появились новые вагоны повышенной вместимости. В новом вагоне больше свободного пространства - с обеих сторон были убраны несколько сидений, за счет чего существенно расширился тамбур.



Об этом пишет "МК". По данным “Центральной пригородной пассажирской компании”, пока в эксплуатацию введены лишь два модернизированных вагона в одном из поездов 6000-нумерации. Для удобства пассажиров новые вагоны оборудовали дополнительными горизонтальными и вертикальными поручнями. По словам специалистов, благодаря новой комплектации количество мест в салоне вагона увеличилось более чем на 20%. “Вагоны повышенной вместимости” могут запустить и на других пригородных направлениях МЖД.



