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//Общество

Распоряжением президента РФ имя Черномырдина будет увековечено

22 ноября 2011, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ "Об увековечивании памяти Черномырдина", согласно президентскому указу имя экс-премьера присвоят одному из строящихся кораблей.

Кроме того, президент РФ распорядился выпустить к 75-летию со дня его рождения Виктора Черномырдина юбилейную монету, об этом сообщает во вторник сайт Кремля.

Дмитрий Медведев распорядился увековечить имя экс-премьера России Виктора Черномырдина, президент рекомендовал правительству России учредить, начиная с 2012 года, десять персональных стипендий имени Черномырдина для студентов московского государственного открытого университета имени Черномырдина.

Также российский президент поручил рассмотреть вопросы о публикации мемуаров Черномырдина "Время выбрало нас", об издании в 2013 году государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 75-летию со дня рождения Черномырдина.

Глава российского государства также рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке в 2012 году мемориальной доски на здании, где работал В.Черномырдин, расположенном по адресу: ул. Строителей, д. 8. Кроме того, Дмитрий Медведев рекомендовал правительству Оренбургской области осуществить меры по увековечению памяти экс-премьера России в Оренбургской области.

Виктор Черномырдин

СБ

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