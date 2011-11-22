Шоссе Энтузиастов ждет масштабная реконструкция, трасса будет расширена

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22 ноября 2011, 19:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Префект Восточного округа Москвы Николай Ломакин заявил во вторник, что шоссе Энтузиастов в 2012 году ждет масштабная реконструкция, в ходе которой трасса будет расширена.



Николай Ломакин рассказал, что проект реконструкции разработан и находится на заключении в Мосэкспертизе. Префект рассказал, что "шоссе Энтузиастов планируется расширить примерно на 10 метров с северной стороны. Кроме того, с обеих сторон трассы появятся дороги-дублеры с односторонним движением".



По его словам, по четной стороне магистрали дублер пройдет от улицы Плеханова до Новогиреевской улицы, по нечетной - от Большого Купавенского проезда до МКАД. А от улицы 3-я Владимирская появится отдельный правоповоротный съезд для тех, кто поворачивает при движении из области на Главную аллею.



Кроме того, запланирована организация кругового движения на перекрестке шоссе Энтузиастов, Большого Купавенского проезда и Свободного проспекта.



А для пешеходов проектом предусмотрено строительство трех подземных переходов в районе Свободного проспекта, Новогиреевской улицы и 3-й Владимирской, передает Интерфакс.