Блоггеры-оппозиционеры обнаружили на сайте в поддержку Медведева ботов

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22 ноября 2011, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиционные интернет-пользователи устроили флешмоб на сайте "интернет-движения "ДА!". Ресурс был запущен 16 ноября в поддержку президента России Дмитрия Медведева. На сайте появились картинки, содержащие протестные сообщения.



Блоггеры считают, что многие из зарегистрированных на сайте являются ботами, о чем свидетельствуют одинаковые аватары ряда пользователей. Тема попала в число топовых на ресурсе LiveJournal. Для того чтобы проголосовать пользователь должен войти на сайт под своим аккаунтом в одной из социальных сетей. После этого изображение пользовательского профиля появляется в списке сторонников, передает NEWSru.com. Кроме того, проголосовать можно, указав адрес электронной почты, в этом случае изображение загружается непосредственно на сайт. Оппозиционно настроенные пользователи интернета воспользовались шансом и начали загружать на сайт изображения, содержащие протестные сообщения.