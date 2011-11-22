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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Блоггеры-оппозиционеры обнаружили на сайте в поддержку Медведева ботов

22 ноября 2011, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиционные интернет-пользователи устроили флешмоб на сайте "интернет-движения "ДА!". Ресурс был запущен 16 ноября в поддержку президента России Дмитрия Медведева. На сайте появились картинки, содержащие протестные сообщения.

Блоггеры считают, что многие из зарегистрированных на сайте являются ботами, о чем свидетельствуют одинаковые аватары ряда пользователей. Тема попала в число топовых на ресурсе LiveJournal. Для того чтобы проголосовать пользователь должен войти на сайт под своим аккаунтом в одной из социальных сетей. После этого изображение пользовательского профиля появляется в списке сторонников, передает  NEWSru.com. Кроме того, проголосовать можно, указав адрес электронной почты, в этом случае изображение загружается непосредственно на сайт. Оппозиционно настроенные пользователи интернета воспользовались шансом и начали загружать на сайт изображения, содержащие протестные сообщения.

ЕЛ

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