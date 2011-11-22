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22 ноября 2011, 18:39 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Во вторник состоялась церемония открытия небоскреба Imperia Tower в деловом центре "Москва-Сити". Первый заместитель мэра в правительстве Москвы Владимир Ресин перерезал красную ленточку.



Также в церемонии открытия небоскреба приняли участие руководитель девелоперской компании MosCityGroup (MCG) Павел Фукс, главный архитектор столицы Александр Кузьмин и другие сотрудники столичной горадминистрации и стройкомплекса.



Выступая на пресс-конференции, посвященной открытию комплекса, Владимир Ресин сказал: "Сейчас мы находимся в уникальном здании. С высоты 50-го этажа этого здания видно все то, что вы хотите увидеть. Планировка и расположение небоскреба привлекают посетителей, жителей, арендаторов, всех тех, кто хочет здесь жить и работать".



По словам Павла Фукса, этот проект было бы невозможно реализовать без поддержки столичных властей, он поблагодарил заммэра, который оказывал огромную поддержку в реализации данного проекта, передает Интерфакс.