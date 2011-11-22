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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В проведении научных исследований в Антарктике Россия сохранит лидерство

22 ноября 2011, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства заявил во вторник, что Россия сохранит ведущую роль в проведении научных исследований в Антарктике.

Владимир Путин напомнил, что в настоящее время в Антарктике в составе российской экспедиции работают свыше 200 человек. "В непростое время мы смогли сохранить инфраструктуру российского присутствия в Антарктике: это пять круглогодичных научно-исследовательских станций и пять сезонных полевых баз. Мы должны и будем ее обязательно развивать", - цитирует Путина ИТАР-ТАСС.

По словам российского премьера, новое направление работы полярников требует адекватного законодательного регулирования на национальном уровне. Владимир Путин подчеркнул, что "необходимо обобщить многолетний опыт присутствия в этом регионе и на десятилетия вперед сформировать правовую базу для работы российских граждан и организаций в Антарктике в полном соответствии с межгоссоглашениями".

Кроме того, премьер обратил внимание на обязательства России по сохранению экологического благополучия региона.

Россия в Антарктике

СБ

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