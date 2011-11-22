//Общество

22 ноября 2011, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

"Единая Россия" не хочет, чтобы москвичи участвовали в выборах, считает известный писатель Борис Акунин. Если москвичи проголосуют, то "результаты сильно огорчат кремлевских наперсточников" и обнаружится, что "столица их на дух не переносит".



К такому выводу Акунин пришел, попытавшись взять в Москве открепительный талон. Об этом писатель поведал в своем блоге. Поскольку Акунина не будет в столице 4 декабря, он решил взять открепительный талон, но выяснилось, что "в Москве это очень и очень непросто". Писателя удивило, что в Москву везут "тыщи "нашистов" поднимать процент явки", а от местных избирателей прячутся. После этого, отмечает Акунин, он "узрел Истину", которая проста: "Партия жуликов" не хочет, чтоб москвичи пришли голосовать, так как "боится". Акунин решил непременно участвовать в выборах и призывает москвичей последовать его примеру, чтобы "огорчить жуликов". "Послушайте, дамы-господа, а давайте огорчим "жуликов". Давайте не поленимся, пойдем и используем "свой шанс повлиять на политику страны", если уж нас уговаривают так ненастойчиво. Я, например, чертыхаясь, отдам свой голос за кислое "Яблоко", - признается писатель.