Подготовлен законопроект об уголовном преследовании наркоманов

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22 ноября 2011, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил во вторник, что ведомство подготовило законопроект, предусматривающий уголовное преследование людей, употребляющих наркотики.



По словам главы Федеральной службы по наркоконтролю, документ предусматривает уголовную ответственность за употребление наркотиков в общественных местах. При этом те, кто пожелают пройти курс лечения и реабилитации, от уголовного преследования освобождаются. По его словам, этот закон "позволит нам обеспечить раннее выявление наркозависимых, пока они еще не стали закоренелыми наркоманами. Эта практика давно уже существует в Соединенных Штатах Америки и Европе, поэтому мы стараемся приблизить нашу правовую и здравоохранительную систему к международному опыту и, к слову говоря, к рекомендациям Организации объединенных наций". Поэтому наша задача - защитить 30 миллионов наших детей от втягивания в наркоэпидемию.



Виктор Иванов надеется, что закон примут весной 2012 года.



Для справки. В России от наркотиков ежегодно умирают более 100 тысяч человек, это молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. Большинство из них употребляет героин, который поступает в нашу страну из Афганистана через Казахстан, а затем и через Уральский федеральный округ, передает НТВ. По сравнению с прошлым годом, обвиняемых в перевозке наркотиков иностранцев стало больше на 50 процентов. А количество ввозимых ими наркотиков увеличилось в пять раз.