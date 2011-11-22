Генпрокуратура Украины готовит новые дела против Тимошенко

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22 ноября 2011, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко готовятся новые дела. Этим занимается Генпрокуратура Украины, заявил защитник экс-премьера, депутат парламента из фракции "БЮТ - Батькивщина" Юрий Сас.



По его словам, "в генеральной прокуратуре еще есть дела, которые уже готовятся к тому, чтобы предъявить Юлии Владимировне обвинения по другим статьям". 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов в 2009 году. Приговор суда был обжалован. Вскоре после оглашения приговора стало известно, что налоговая милиция возобновила расследование по четырем уголовным делам против Тимошенко. Дела касаются неуплаты налогов во второй половине 1990-х годов, когда Тимошенко занимала пост руководителя корпорации "Единые энергетические системы Украины". Кроме того, против экс-премьера возбуждены еще два уголовных дела, передает РИА Новости. Одно из них связано с нецелевым использованием средств, полученных от продажи Украиной квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола. Второе уголовное дело связано с закупкой одной тысячи автомобилей для службы скорой помощи по завышенной цене.



Ранее АН сообщали о том, что президент Украины Виктор Янукович разрешил экс-премьеру Юлии Тимошенко пройти медицинское обследование вне СИЗО, хотя ранее было заявлено, что такое решение может принять только суд.