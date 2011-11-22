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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Тренеров и врачей будут штрафовать за применение допинга

22 ноября 2011, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

В третьем чтении Государственная Дума приняла поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Депутаты ввели штраф до 50 тысяч рублей для спортивных врачей и тренеров за использование допинга на соревнованиях.

Так в Кодекс вводится новая статья "Нарушение законодательства в области предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним", передает  NEWSru.com. За использование или попытку использования в отношении спортсмена "запрещенного метода" граждан будут штрафовать на сумму до 3 тысяч рублей. Должностным лицам, то есть тренерскому и медицинскому составу и спортивным менеджерам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до 2 лет. Согласно законопроекту, склонение к применению допинга несовершеннолетнего спортсмена, является отягчающим обстоятельством и влечет за собой дисквалификационный период до 3 лет.

ЕЛ

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