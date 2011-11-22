//Общество

22 ноября 2011, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинске во время хоккейного матча между командами «Трактор» и «ЦСКА» произошла очередная попытка агитации за партию власти. После встречи капитан челябинского «Трактора» Владимир Антипов произнёс речь о партии «Единая Россия».



На фразе «мы любим губернатора» зрители начали оглушительно свистеть. Хоккеист улыбнулся, сделал паузу, но договорил до конца, передает "Эхо Москвы" . Инцидент произошел в воскресенье, но скандальное видео появилось в интернете вечером 21 ноября. Владимира Антипова освистали за агитацию в пользу "Единой России". Речь, произнесенная по бумажке, почти полностью была заглушена свистом. Телекомментаторы на это лишь заметили, что "кто хотел, тот услышал".



В тот же день освистан был не только капитан "Трактора". После завершения боя Федора Емельяненко и Джеффа Монсона в московском "Олимпийском" зал взорвался свистом и гулом, в тот момент, когда премьер-министр РФ Владимир Путин вышел на ринг поздравить с победой российского спортсмена. Позже пресс-секретарь премьера заявил, о том, что болельщики освистали не Путина, а побежденного американца Монсона.