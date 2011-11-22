Президент Украины разрешил отвезти Юлию Тимошенко на медобследование вне СИЗО

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22 ноября 2011, 16:25 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Президент Украины Виктор Янукович разрешил экс-премьеру Юлии Тимошенко пройти медицинское обследование вне СИЗО, хотя ранее было заявлено, что такое решение может принять только суд.



Виктор Янукович заявил журналистам: "Я с утра интересовался этим вопросом и имел разговор с министром здравоохранения, с генеральным прокурором и министром внутренних дел и обратил их внимание на то, чтобы они столько, сколько необходимо, уделили этому вопросу внимания, оказали всю необходимую медицинскую помощь. Меня информировали о том, что система, которая сегодня существует на Украине, не достигла того уровня и тех стандартов, которые необходимы, поэтому это лечение и эти медицинские услуги придется оказывать в медицинских учреждениях города Киева. Наверное, это будет сделано сегодня-завтра".



Напомним, в последнее время защита экс-премьера неоднократно заявляла о резком ухудшении здоровья Юлии Тимошенко, в начале ноября она не смогла ходить на прогулки, так как у нее обнаружились проблемы с позвоночником. А вскоре она не смогла и подниматься с кровати в камере, об этом заявила уполномоченная по правам человека Нина Карпачева. Накануне она вновь побывала у Юлии Тимошенко и рассказала, что "состояние Тимошенко крайне тяжелое, она не могла подняться с постели, когда общалась со мной. Она нуждается в обследовании и лечения за пределами СИЗО".







