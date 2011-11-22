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//Общество

Ректор МГУ Виктор Садовничий заступился за студентов

22 ноября 2011, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий вступился за своих студентов. Ректор МГУ попросил не наказывать студентов, устроивших акцию против вступления Студенческого союза в Общероссийский народный фронт (ОНФ).

С такой просьбой Садовничий обратился начальнику УВД по Западному округу ГУ МВД России по Москве Алексею Лаушкину. Задержанным студентам грозят "меры административного воздействия", - сказала во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь МГУ Светлана Решетникова. Сам Садовничий является членом "Единой России". В своем письме ректор МГУ просит "снисходительно отнестись к студентам и не применять к ним мер административного воздействия, университет обязуется провести воспитательную беседу, донести информацию о правонарушениях". 19 ноября полиция задержала около 10 студентов, аспирантов и преподавателей МГУ, протестовавших против участия Студенческого союза университета в политических акциях, в том числе вступления в ОНФ.

Это уже не первый скандал вокруг главного университета страны, произошедший за последнее время. Напомним, когда глава государства приехал в МГУ, несколько учащихся достали небольшие плакаты с вопросами к Дмитрию Медведеву. В частности, "Почему Вы сидите в Твиттере, а Ходорковский – в тюрьме?", "Вам не жалко бюджетных денег на такие выборы?" и "За что вы уволили Кудрина?". После этого студенты были задержаны.

ЕЛ

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