Президент РФ наградил президента МОК Орденом Дружбы (ВИДЕО)

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22 ноября 2011, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев наградил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге и ряд руководителей международных спортивных федераций Орденом Дружбы.



В подмосковной резиденции российского президента в Горках Жак Рогге получил эту награду за вклад в укрепление сотрудничества в области физической культуры и спорта с Российской Федерацией.



Жак Рогге возглавлял МОК с 2001 года и являлся инициатором проведения Юношеских олимпийских игр, он с большим интересом относился к заявке города Сочи на проведение зимней олимпиады-2014 и оказывал поддержку этому процессу.



Также глава российского государства наградил Орденом Дружбы президента Международной федерации тяжелой атлетики Аяна Тамаша (Венгрия), президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Диака Ламина (Сенегал) и президента Международной ассоциации хоккея Фазеля Рене (Швейцария), передают Вести.ру.

В Горки также были приглашены президентом российские спортсмены-победители чемпионатов мира 2011 года по летним олимпийским видам спорта.