Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Президент РФ наградил президента МОК Орденом Дружбы (ВИДЕО)

22 ноября 2011, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев наградил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге и ряд руководителей международных спортивных федераций Орденом Дружбы.

В подмосковной резиденции российского президента в Горках Жак Рогге получил эту награду за вклад в укрепление сотрудничества в области физической культуры и спорта с Российской Федерацией.  

Жак Рогге возглавлял МОК с 2001 года и являлся инициатором проведения Юношеских олимпийских игр, он с большим интересом относился к заявке города Сочи на проведение зимней олимпиады-2014 и оказывал поддержку этому процессу.

Также глава российского государства наградил Орденом Дружбы президента Международной федерации тяжелой атлетики Аяна Тамаша (Венгрия), президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Диака Ламина (Сенегал) и президента Международной ассоциации хоккея Фазеля Рене (Швейцария), передают Вести.ру.

В Горки также были приглашены президентом российские спортсмены-победители чемпионатов мира 2011 года по летним олимпийским видам спорта.

СБ

//картина дня

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать за движением шамана в сторону Иркутской области, где народ обозлен малой эффективностью ликвидации последствий наводнений и пожаров…

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров: "Власть окончательно осознала, что лишь наблюдать…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан