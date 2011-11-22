Минимальная зарплата в Москве с 1 января вырастет до 11300 рублей

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22 ноября 2011, 14:08 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Правительство российской столицы сегодня на очередном заседании поддержало проект соглашения о минимальной заработной плате в Москве на 2012 год.

Председатель комитета общественных связей Александр Чистяков, представляя документ, подготовленный столичными властями, московскими объединениями профсоюзов и столичными объединениями работодателей, заявил, что стороны договорились об установлении минимальной зарплаты в Москве с 1 января 2012 года в размере 11 тысяч 300 рублей, с 1 июля 2012 года - 11 тысяч 700 рублей.

Напомним, сейчас минимальная заработная плата в Москве составляет 11100 рублей.

Чистяков сообщил и о доходах пенсионеров. По его словам, в 2012 году городской социальный стандарт минимальных доходов неработающих пенсионеров составит 12 тысяч рублей. В 2011 году он составляет 11 тысяч рублей.