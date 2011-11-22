В Москве метро должно охватить 90% районов города

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22 ноября 2011, 13:43 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Власти Москвы в ходе развития столичного метрополитена рассчитывают к 2015 году увеличить до 90% число районов города, где есть линии метро. Глава ГУП "Московский метрополитен" Иван Беседин сегодня сообщил, что сейчас восемь из 12 линий метро работают с превышением своих возможностей.

"Мы сегодня не охватываем 24% районов, где проживают москвичи. Наша задача - сократить количество неохваченных районов до 10% к 2015 году", - сказал Беседин. За счет работы по модернизации подземки и строительства новых линий должны разгрузиться некоторые направления, передает РИА Новости.

Метро Москвы пока не планируется пускать по Малому кольцу Московской железной дороги. Он уточнил, что разные технические возможности, и пока в планах этого нет.