В Москве к новому году построят 7 перехватывающих парковок

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22 ноября 2011, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

До конца года в Москве должно появиться еще семь перехватывающих парковок. Начальник московского метрополитена Иван Беседин сегодня рассказал, что паркинги будут сооружаться у конечных и предпоследних станций метро и должны будут работать в качестве временной стоянки для автомобилей, владельцы которых будут передвигаться по городу на общественном транспорте.

В 2012 году в Москве появятся еще 16 перехватывающих парковок. "Если будут найдены места, парковок будет создано больше", - отметил Беседин. Он заметил, что автовладельцы, променявшие на день машины на метро, не усложнят ситуацию в самом метрополитене. Перехватывающие паркинги у станций метро "Выхино" и "Перово" должны открыться уже в ноябре, передает РИА Новости. Напомним, в столице пока открылась лишь одна такая парковка – у станции метро "Аннино".

Хранение автомобиля на перехватывающей парковке в дневное время - с 6:00 до 21:30 - стоит 50 рублей в день. Ночью (с 21:30 до 6:00) хранение обойдется дороже – 100 рублей. Еще больше придется заплатить, если билета на метро нет. Тогда 50 рублей надо будет отдавать не за день, а за час. Оплата производится в платежных терминалах, расположенных около выездов с территории парковки. Предполагается, что такая система оплаты будет применяться на всех перехватывающих парковках.





