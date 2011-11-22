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//Общество

Социологическая экспертиза не признала активистов "Войны" экстремистами

22 ноября 2011, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Социологическая экспертиза не выявила в акции "Дворцовый переворот" арт-группы "Война" экстремистских мотивов.
В правозащитной организации "АГОРА" сообщили, что экспертиза проводилась на кафедре прикладной социологии и социологической лаборатории факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена.

Разжигания ненависти по политическим, идеологическим, национальным, расовым или религиозным признакам экстремистских мотивов в действиях активистов "Войны" Леонида Николаева и Олега Воротникова, которые в сентябре 2010 года перевернули в Петербурге несколько полицейских машин, засняв свои действия на видео и затем опубликовав его на YouTube, доктор социологических наук Валерий Зарубин и кандидат социологических наук Наталья Немирова не выявили. Адвокат Николаева Дмитрий Динзе заявил, что выводы экспертов были предсказуемы, сообщает Лента.ру. "Они художники, а не экстремисты, какими их уже долгое время пытается сделать Следственный комитет", - заявил защитник активистов "Войны".

Год назад Воротникова и Николаева арестовали по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды к социальной группе под которой подразумевались сотрудники милиции. Однако вскоре активисты "Войны" были отпущены под залог.

В октябре 2011 года появилась информация о том, что дело участников "Дворцового переворота" закрыто за отсутствием состава преступления (эксперты не признали полицию социальной группой), однако 2 ноября уголовное преследование Николаева было возобновлено. При этом 23 ноября Николаеву предписано явиться на допрос по другому делу - Олега Воротникова и его супруги Натальи Сокол, которых обвиняют в оскорблении сотрудников полиции в ходе акции "Стратегии-31" 31 марта 2011 года.

ИЧ

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