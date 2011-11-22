При закупке томографа в Каменске-Уральском исчезли 94 миллиона рублей

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22 ноября 2011, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области бывшему начальнику органа местного самоуправления управление здравоохранения города Каменска-Уральского 64-летнему Борису Акишеву и 49-летнему генеральному директору ООО «Новые технологии» Павлу Рябинину предъявлено обвинение.

Следствием установлено, что с января по сентябрь 2006 года Акишев злоупотреблял своими должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования для сердечно-сосудистого центра муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница №3 города Каменска-Уральского». В частности, Акишев, являясь начальником управления здравоохранения города Каменска-Уральского, при пособничестве Рябинина организовал проведение муниципального конкурса на приобретение для указанного медицинского учреждения высокотехнологичного оборудования - компьютерного томографа, аппаратов УЗИ и другой техники по явно завышенным ценам на общую сумму 170 миллионов рублей.

При этом конкурсная документация была подготовлена с нарушением действующего законодательства. В ней не был указан порядок ценообразования, в предмет конкурса необоснованно были включены не связанные между собой работы и услуги, а к потенциальным участникам конкурса предъявлялись дополнительные требования, не предусмотренные федеральным законодательством. Все это было сделано с целью не допустить к участию в конкурсе каких-либо других субъектов предпринимательской деятельности, кроме ООО «Новые технологии». В итоге конкурс по закупке медицинского оборудования признан несостоявшимся, и муниципальный контракт на заведомо невыгодных для муниципального бюджета условиях был незаконно заключён с единственным участником конкурса - ООО «Новые технологии». В результате неправомерных действий Акишева и его пособника Рябинина бюджету муниципального образования причинен ущерб в особо крупном размере – на сумму свыше 94 миллионов рублей, сообщает на сайте СК РФ.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 2 ст. 178 УК РФ (недопущение, ограничение или устранение конкуренции), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 178 УК РФ (недопущение, ограничение или устранение конкуренции).

В настоящее время в отношении обвиняемых в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время они будут уведомлены об окончании расследования и приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.