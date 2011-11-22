Дело в отношении начальника милиции в Кущевке Александра Ходыча передано в суд

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22 ноября 2011, 12:06 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела в станице Кущевской центра по противодействию экстремизму ГУВД по Краснодарскому краю Александра Ходыча, сообщил "АН" представитель Следственного Комитета.

Александр Ходыч обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с марта по апрель 2008 года в Кущевском районе в производстве территориального следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации находилось уголовное дело в отношении Николая Гордика, обвинявшегося в невыплате заработной платы и незаконном получении кредита. При этом обвиняемый находился в изоляторе временного содержания. Начальник отдела в Тихорецке управления по борьбе с организованной преступностью, не обладая полномочиями по принятию процессуальных решений по данному уголовному делу, воспользовавшись должностным положением, неоднократно посещал Гордика в ИВС. При этом сотрудник милиции предложил обвиняемому передать ему 2 миллиона рублей за последующее содействие в прекращении уголовного дела. В ходе переговоров Гордик пояснил, что у него нет такой суммы денег, но ему один из жителей станицы Кущевской должен 3 миллиона рублей в связи с неисполнением обязательств при купле-продаже транспортных средств. Ходыч, продолжая вводить Гордика в заблуждение относительно своих возможностей, потребовал от него написать ему расписку о переуступке прав требования долга, после чего потребовал 3 миллиона рублей от должника. В связи с тем, что должник не смог собрать нужную сумму денег, Ходыч потребовал приобрести для него автомобиль «Audi Q-7». Но житель станицы также не смог этого сделать. В итоге начальник отдела милиции потребовал передать ему автомобиль «Infiniti G 35» стоимостью 970 тысяч рублей, принадлежащий должнику, что и было сделано. Впоследствии злоумышленник распорядился автомобилем по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, Ходыч находится под арестом.