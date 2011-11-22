Шпорт: Базовые кафедры вузов на предприятиях ускорят модернизацию

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22 ноября 2011, 11:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на встрече со студентами и преподавателями Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета заявил, что создание базовых кафедр на предприятиях региона ускорит процесс модернизации производства.

Глава региона принял участие в «круглом столе» на тему: «Базовые кафедры университета в хозяйствующих субъектах региона». Участие в обсуждении приняли руководители промышленных предприятий Комсомольска-на-Амуре, ученые, представители региональной и муниципальной власти.

В Комсомольске-на-Амуре создано десять базовых кафедр технического университета на предприятиях, учреждениях производственной, научно-исследовательской и социальной сфер города и региона, сообщают местные СМИ. Инициативу создания вузовских кафедр на предприятиях в прошлом году поддержал Губернатор края. По его словам, основные задачи заключаются в том, чтобы использовать материально-техническую базу и интеллектуальный потенциал предприятий для повышения профподготовки студентов.

Такая практика успешно зарекомендовала себя на «КнААПО». Об этом рассказал начальник учебно-производственного комбината авиазавода, на базе которого студенты старших курсов успешно проходят производственную практику, ведут научно-исследовательскую работу.

Представители научных организаций города отметили, что базовые кафедры должны ориентировать студентов на научно-исследовательскую деятельность.

По словам Вячеслав Шпорта, привлечение науки в производство уже не ново. «Работая на КнААПО, мы искали варианты того, как совместить интересы науки и производства. Мы знали, что без новых технологий невозможно двигаться вперед, необходимо максимально науку приблизить к производству. Сегодня многие производственные проблемы могут быть решены только с помощью научных разработок. Я считаю, если предприятие претендует на гособоронзаказ, то оно обязано иметь сильную производственную базу, подкрепленную научной деятельностью. Именно это ускорит процесс модернизации производства», - подчеркнул глава Хабаровского края.