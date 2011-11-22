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//Общество

В Комсомольске-на-Амуре пройдет 5-й городской форум рабочей и служащей молодежи

22 ноября 2011, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

clubs.ya.ru
clubs.ya.ru

В  Комсомольске-на-Амуре  24 ноября  в Доме молодежи пройдет 5-й городской форум рабочей и служащей молодежи. В нем примут участие молодые работники городских предприятий. ОАО «КнААПО» представят пятеро активистов – Трофим Дмитриев, Алексей Колпащиков, Анастасия Исаченко, Елена Терентьева и Ирина Гололобова.

Участникм  форума в  ходе мероприятия обсудят проблемы молодежи и молодежной политики. В частности будут организованы круглые столы по темам: «Демография, семья, ценности современной молодежи», «Использование молодежного ресурса для улучшения производства», «Журналистика, способы подачи информации о социальных проблемах».

Одним из важных этапов форума станет видеоконференция с административными районами Дальнего Востока. В режиме онлайн ее участники смогут узнать о том, как проводится молодежная политика на различных предприятиях региона и обменяться опытом.

Кроме того рабочую и служащую молодежь города ждут различные тренинги на знакомство, мотивацию, командообразование и социальное партнерство, мастер-классы и деловая игра «Свежий взгляд».

В 18.00 состоится торжественное награждение победителей и призеров городских конкурсов профессионального мастерства «Инженер-конструктор – 2011», «Золотые руки – 2011» и городской спартакиады рабочей и служащей молодежи. Среди награжденных – 24 работника ОАО «КнААПО». В завершение форума участников и зрителей ждет праздничный концерт и дискотека.

Сотрудники ОАО «КнААПО» каждый год принимают самое активное участие в форуме, сообщили на предприятии. Подобные форумы позволяют им не только проявить себя, но и обменяться опытом с представителями других предприятий в области решения вопросов молодежной политики.

ИЧ

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