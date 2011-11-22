В Петербурге задержаны уроженцы Чечни, подозреваемые в разбое

//Общество

22 ноября 2011, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге задержаны трое уроженцев Чечни, подозреваемые в разбое. Сотрудниками управления уголовного розыска была задержаны выходцы из Чечни: 40-летний Рамзан Хамаев - прозвище «Рома-Чечен», 34-летний Сарали Батаев и 38-летний Асланбек Кадыров жители деревни Энколово Всеволожского района.

Они изобличены в том, что 24 мая 2010 года в Петербурге у дома №8 по Лиственной улице, используя пистолеты, совершили нападение на двух 32-летних мужчин: посадили их в «Шевроле Эваланж» и вымогали 15 миллионов рублей. Однако свой умысел не смогли довести до конца: увидев приезжающий мимо патрульный автомобиль, отпустили своих жертв, забрав у них документы, а также деньги и украшения на сумму 500 тысяч рублей, сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на АЖУР. По месту жительства Хамаева на улице Камышовой, 54, корпус 1 был проведен обыск, изъято 210 тысяч долларов, пистолет травматический МР-80-13-Т и 12 патронов к нему, также еще один пистолет, два охотничьих ружья, принадлежащие Кадырову, а также травматический пистолет МР-353 с 18 патронами, принадлежащий Батаеву.



Уголовное дело было возбуждено по статье 126 УК РФ («Похищение человека»), в настоящий момент переквалифицировано по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемым предъявлено обвинение, все задержаны по 91 статье УПК РФ.