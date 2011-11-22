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22 ноября 2011, 10:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске придумали интересный способ борьбы с пьянством - за трезвость борются с помощью пробежек. Хабаровские активисты трезвого и здорового образа жизни проводят каждое воскресенье утреннюю зарядку и пробежку по набережной.

Старт – от памятника «Черный тюльпан». Приглашают присоединиться всех желающих.



«Кто боится, что не пробежит дистанцию – не беспокойтесь, мы бежим не быстро, так сказать – равнение по отстающему!» – успокаивает один из организаторов акции, Никита Кантышев, сообщает РИА «АмурПРЕСС».



Всех желающих оздоровиться сторонники трезвого образа жизни ждут на стадионе имени Ленина у памятника жертвам политических репрессий - в просторечье «Черного тюльпана» - 27 ноября в 10 часов утра.