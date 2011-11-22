Хабаровский аэропорт признан лучшим на Дальнем Востоке

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22 ноября 2011, 10:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Открытое акционерное общество «Хабаровский аэропорт» признано лауреатом национальной премии «Компания года» в номинации «Дальневосточный Федеральный округ».



Торжественная церемония вручения премии состоялась 21 ноября в Москве. «Компания года» - одна из самых авторитетных и престижных наград, специалисты нередко называют ее «Оскаром» российского бизнеса.



Торжественное вручение премии проходило при участии глав ведущих российских компаний, представителей власти, известных общественных и политических деятелей, деятелей науки и культуры, сообщает пресс-служба Хабаровского аэропорта.



Для получения премии на сцену был приглашен председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк. Он поблагодарил представителей делового и экспертного сообщества за высокую оценку работы компании и выразил уверенность в успешной реализации дальнейших стратегических планов предприятия, передает РИА «АмурПРЕСС».



По словам Басюка, сотрудники аэропорта активно работали в 2011 году и добились серьезных достижений – стратегическим партнером и акционером компании стала южнокорейская корпорация «Международный аэропорт Инчхон», управляющая одним из лучших аэропортов мира. Аэропорт получил сертификат соответствия по II категории ИКАО, сертификат высшей 9 категории по противопожарному обеспечению полетов. «Мы существенно расширили парк перронной техники, привлекли новых авиаперевозчиков, в рамках реализации программы по развитию аэропорта Хабаровск открыли зал для транзитных пассажиров и бизнес-зал, осуществили ряд социальных проектов», - сказал в своем приветственном слове Константин Басюк.