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//Общество

Кинопрокат фильма "Ходорковский" в России может быть сорван

22 ноября 2011, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Кинопрокат документального фильма "Ходорковский"  в России может быть сорван. Премьера картины немецкого режиссера Кирилла Туши была назначена на 1 декабря. Но 19 из 20 московских кинотеатров, в которых должен был показан "Ходорковский", отказались  показывать фильм.

Отказы на кинопрокат пришли из Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов, пишет сегодня "Коммерсантъ".
Фильм об опальном российском олигархе готов показывать только один московский кинотеатр - "Эльдар" и покажут картину  в галерее на "Винзаводе" . В "Художественном" запланирован только один показ, 2 декабря. От демонстрации "Ходорковского" отказались кинотеатры "Октябрь", "35 мм" и сеть "Формула кино".

"АН" сообщали, что накануне премьер-министр РФ Владимир Путин  в  Москве на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии предложил российскому киносообществу сформулировать кодекс этических норм.

ИЧ

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