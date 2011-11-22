По 6 часов проводят в очереди желающие поклониться Поясу Богородицы

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22 ноября 2011, 09:48 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

vesti.ru

Священная для всех христиан реликвия Пояс Пресвятой Богородицы привезена в Москву в субботу, 19 ноября. По шесть часов проводят в очереди желающие поклониться Поясу Девы Марии, который она, согласно преданию, плела себе сама из нитей верблюжьей шерсти.

Он был на ней и во время беременности, когда она носила под сердцем Христа. В Москве Храм Христа Спасителя в эти дни уже посетили более ста тысяч человек. Долгое время Пояс хранился в Палестине, а затем был перенесен в Константинополь, в специально построенный для него храм. Сейчас святыня хранится в монастыре на греческой горе Афон. В Ватопедский монастырь доступ женщинам обычно закрыт. Именно поэтому здесь, в Москве, приложиться к святыне спешит такое количество христианок, передает Вести.ру.

Первоначальные договоренности с греческими монахами предполагали, что ковчег с Поясом Пресвятой Богородицы вернется из Москвы на Афон уже 23 ноября. Но увидев столь великий интерес православных верующих к этой святыне, греки приняли решение продлить пребывание Пояса Девы Марии в Храме Христа Спасителя до 27 ноября. Доступ в Храм все эти дни будет открыт круглые сутки.