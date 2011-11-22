Утром во вторник в Москве сформировались серьезные автомобильные пробки

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22 ноября 2011, 09:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Гололед осложнил движение транспорта по основным московским магистралям: на МКАД наиболее сложный затор сформировался на внутренней стороне от Люблинской улицы до Варшавского шоссе.

На внутренней стороне Третьего Транспортного кольца (ТТК) хуже всего двигается участок от Кутузовского проспекта до Беговой. Внутренняя сторона Садового кольца стоит от Земляного Вала до Валовой улицы и от туннеля под Новым Арбатом до Триумфальной.

В центр от МКАД до ТТК стоят Волгоградский и Рязанский проспекты, Ярославское шоссе, Ленинградка, затруднено движение транспорта в связи с перекрытием улицы в районе Храма Христа Спасителя. В пробках стоит Комсомольский проспект на подъезде к Садовому кольцу, Остоженка, Гоголевский бульвар.

В связи с ДТП затруднено движение транспорта на Рублевском шоссе.