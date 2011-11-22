Руденко и Садовничий освобождены из зала суда

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22 ноября 2011, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Хатлонский областной суд Таджикистана на основании кассационной жалобы и по ходатайству прокуратуры пересмотрел дела двух летчиков - гражданина РФ Владимира Садовничего и его эстонского коллеги Алексея Руденко, - приговоренных ранее городским судом Курган-Тюбе к 8,5 годам лишения свободы.

Коллегия судей областного суда Хатлона по уголовным делам признала Руденко и Садовничего невиновными, летчики выпущены из зала суда, где состоялось кассационное слушание.

Напомним, что 8 ноября суд города Курган-Тюбе приговорил пилотов авиакомпании Rolkan Investments Ltd Владимира Садовничего и Алексея Руденко к 8,5 годам лишения свободы. Два самолета Ан-72, которыми управляли летчики, были конфискованы.