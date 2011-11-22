Зрители матча с Емельяненко освистали не Путина, а Джеффа Монсона

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22 ноября 2011, 00:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото lenta.ru

Пресс-секретарю председателя российского правительства Владимира Путина Дмитрий Песков объяснился в связи со скандальным видеороликом. На видео премьера освистали зрители боксерского матча с Федором Емельяненко.



По словам Дмитрия Пескова, бурная реакция болельщиков была адресована вовсе не Путину. Как утверждает Песков, зрители освистали американского боксера Джеффа Монсона, который проиграл Федору Емельяненко. "Когда закончился бой, и Монсон покидая зал, повис на руках у секундантов, это совпало по времени с выходом Путина на ринг по завершению боя. И это совершенно нормально, эти угугуканья, очевидно, были в сторону Монсона", - сказал Песков. Такое заявление пресс-секретарь сделал в ходе телефонной конференции, передает ИТАР-ТАСС.



"Я был там и я это видел. Не хочу ни с кем вступать в дискуссию, не знаю, что могло кому-то показаться с дальних рядов, но когда Монсона вывели и некому было угугукать, Путин продолжал еще несколько фраз, и тогда раздались аплодисменты, и весьма тепло его встретили на ринге", - заявил Дмитрий Песков.