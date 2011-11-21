Козак: ряд военных объектов Кронштадта перейдёт под управление Петербурга

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21 ноября 2011, 22:57 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Здания Минобороны на территории Кронштадта, которые не используются для военных целей, нужно вводить в хозяйственный оборот, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Мы должны отказаться от избыточного военного имущества", - сказал Козак, который сейчас находится с визитом в этом городе, передаёт Фонтанка.ру. По мнению вице-премьера, здания нужно передавать в ведение Петербурга для дальнейшего привлечения инвесторов и изменения облика города-порта.