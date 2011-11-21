Летчики, осужденные в Таджикистане, потребовали полного освобождения

//Общество

21 ноября 2011, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

Летчики российской авиакомпании гражданин России Владимир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей Руденко потребовали полного освобождения.

Адвокат пилотов Гулям Бобоев сообщил, что в своих кассационных жалобах в вышестоящую судебную инстанцию Садовничий и Руденко, осужденные судом в городе Курган-Тюбе на 8,5 лет строгого режима, не просят снисхождения или снижения сроков, а требуют полного освобождения.

Заседание кассационной комиссии запланировано на 22 ноября. Адвокат подчеркнул, что его подзащитные не признают себя виновными ни по одной статье, предъявленных им обвинений, передает ИТАР-ТАСС. "Я защищаю иностранных граждан, потому что уверен в их невиновности", - заявил адвокат, отметив, что полностью поддерживает позицию своих подзащитных, так как не видит в их действиях состава преступления. Комментируя обвинение пилотов в контрабанде авиационного двигателя, юрист заявил, что в материалах уголовного дела есть акт, подписанный таможенной службой аэропорта о том, что двигатель не относится "к контрабандному товару" и не находится в "рабочем состоянии".

Защитник отметил, что ни о каком предварительном сговоре и насильственном прорыве госграницы не шла речь: у обоих пилотов были в порядке предполетные документы, разрешительные штампы КПП аэропорта Кабул на вылет, удостоверения на право управления воздушным судном. Нарушение правил международных полетов, как считает юрист, чисто "авиационный инцидент". Он находится в компетенции авиакомпании, на которую работали пилоты.

Инцидент в Таджикистане с пилотами российской авикомпании получил широкий общественый резонанс. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что берет "дело летчиков" под личный контроль.