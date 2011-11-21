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21 ноября 2011, 20:30 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта mn.ru

В Москве с 1 июля, когда начали работать первые бригады контролеров ГУ "Организатор перевозок", сумма штрафов за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте составила 5 млн рублей.

"Первоначально на двух маршрутах городского наземного общественного транспорта работало всего семь оперативных бригад, сегодня проверку осуществляют уже 53 группы. В ближайшее время департамент транспорта продолжит усиление контрольной службы", - сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в понедельник, передаёт Интерфакс.

С 1 июля проверено почти 48 тыс. единиц подвижного состава, изъято более 2 тыс. незаконно используемых социальных карт москвича.